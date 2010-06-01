Держбюджет України виконано з дефіцитом 3,8 млрд. грн.

За січень-квітень 2010 року Державний бюджет України виконаний з дефіцитом 3,765 млрд. грн., у тому числі дефіцит загального фонду склав 3,875 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні, оприлюденому на сайті Міністерства фінансів України.

За вказаний період надходження до Держбюджету склали 74,321 млрд. грн., у тому числі до загального фонду - 58,154 млрд. грн.

Касові витрати Держбюджету за перші чотири місяці 2010 року склали 78,778 млрд. грн., у тому числі витрати загального фонду - 62,146 млрд. грн.

У січні-квітні Зведений бюджет виконаний з дефіцитом 1,820 млрд. грн., при цьому його прибутки склали 95,429 млрд. грн., витрати - 97,945 млрд. грн.

У січні-квітні 2010 року погашення основної суми боргу по Державному бюджету складало 7,644 млрд. грн. (у т.ч. внутрішнього боргу - 5,790 млрд. грн., зовнішнього, - 1,855 млрд. грн.).

Державні запозичення до Держбюджету здійснені в обсязі 24,159 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено 24,074 млрд. грн., у т.ч. у загальному фонді - 21,676 млрд. грн. (на рекапіталізацію "Укрексімбанку" - 6,4 млрд. грн.), у зовнішньому - 85,7 млн. грн.

Від приватизації державного майна у січні-квітні 2010 року до Держбюджету надійщло 156,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" прибутки заплановані на рівні 267,452 млрд. грн., у тому числі прибутки загального фонду - 218,691 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановані на рівні 324 млрд. грн., у т.ч., витрати загального фонду - 244,487 млрд. грн. Дефіцит Держбюджету запланований в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), у тому числі у загальному фонді - 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП - 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП - 3,7%, інфляція (грудень до грудня) - 13,1%, фонд оплати праці - 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду надходять загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховують як різницю сум його прибутків і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.