Міжбанк закрився ростом долара

Сьогодні на українському міжбанківському ринку ціни на американську валюту після двомісячного періоду стабільності почали рости. Незважаючи на це, Нацбанк знову вийшов на ринок з купівлею валюти, повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжбанку торги по долару відкрилися котируваннями 7,9220/7,9270 грн./дол., до 12:00 ціни виросли до 7,9265/7,9310 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9380/7,9460 грн./дол.

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/0,2544 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2527/0,2528 грн./рубль. До закриття ціни піднялися до рівня 0,2536/0,2538 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,30 рублів за долар (+0,7711).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2203/1,2205 дол./євро, а до 15:00 впали до 1,2153/1,2155 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6555/9,6670 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,6090/9,6185 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 9,6460/9,6595 грн./євро.