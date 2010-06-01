Банк Ватикану підозрюють у відмиванні грошей

Банк Ватикану і ще десять італійських фінансових структур опинилися у центрі розслідування італійської прокуратури, яка підозрює, що через них могли реалізовуватися схеми ухиляння від податків і відмивання грошей, повідомляє РІА «Новин»и з посиланням на агентство AFP.

Окрім банку Римсько-католицької церкви серед підозрюваних значаться також Intesa Sanpaolo і Unicredit. Прокуратура зацікавилася діяльністю Банку Ватикану після того, як отримали дані про операції по одному з відкритих в ньому рахунків на загальну суму в 180 мільйонів євро.

У вересні 2009 року банк очолив Етторе Готті Тедескі, представник іспанської групи Santander, який змінив Анджело Калойя, котрий займав керівний пост протягом 20 років. До 1989 року Банк Ватикану очолював архієпископ Пол Марцинкус. У 80-х роках банк опинився у центрі скандалу через крахом Banco Ambrosiano, який підозрювали у зв'язках з мафією.