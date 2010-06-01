За результатами розміщення ОВДП до бюджету залучено 139,5 млн. грн
Повідомляє НБУ
За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 139,460 млн. грн.
Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
Зокрема, ОВДП з терміном погашення 20 жовтня 2010 року були розміщені на суму 14,393 млн. грн. під 11% річних, 18 травня 2011 року – на 22,229 млн. грн. під 13%, 4 вересня 2013 року – 102,838 млн. грн. під 12,5%.
Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Мінфін відмовився від раніше оголошеного розміщення паперів з терміном погашення 27 березня 2013 року.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у квітні надійшло 4,426 млрд. грн. (з початку року – 18,067 млрд. грн.).
Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП з метою докапіталізації не здійснювався.