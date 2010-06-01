За результатами розміщення ОВДП до бюджету залучено 139,5 млн. грн

За попередніми результатами сьогоднішнього розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до Державного бюджету вдалося залучити 139,460 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ОВДП з терміном погашення 20 жовтня 2010 року були розміщені на суму 14,393 млн. грн. під 11% річних, 18 травня 2011 року – на 22,229 млн. грн. під 13%, 4 вересня 2013 року – 102,838 млн. грн. під 12,5%.

Кошти, одержані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Мінфін відмовився від раніше оголошеного розміщення паперів з терміном погашення 27 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у квітні надійшло 4,426 млрд. грн. (з початку року – 18,067 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП з метою докапіталізації не здійснювався.