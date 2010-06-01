Нестабільність Європи підняла ціну на золото

Золото збільшується в ціні на торгах у вівторок на тлі побоювань посилювання кризи суверенних боргів в Європі, повідомляє агентство Bloomberg.

Серпневий ф`ючерс на золото в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі на 18.41 мск подорожчав на 0,9% - до 1226,5 долара за тройську унцію. "Чинник страху як і раніше присутній на ринку, і підвищена увага інвесторів до золота пояснюється його статусом активу-притулку, - заявив агентству Bloomberg аналітик по сировинних ринках LGT Capital Management Байрам Дінсер (Bayram Dincer). - Інвестори, ймовірно, понизять вкладення в акції, що зробить інвестиції в золото привабливою альтернативою". Учасники ринку побоюються наростання кризисних тенденцій в економіці Європи, викликаних високим рівнем держборгу і дефіцитів бюджетів низки країн регіону. Крім того, направлене на подолання боргової кризи посилювання фіскальної політики в цих країнах може, на думку ряду аналітиків, привести до уповільнення темпів економічного зростання. Підтримку цінам на дорогоцінний метал надали також прогнози Європейського центрального банку (ЕЦБ) по банківському сектору. ЕЦБ напередодні опублікував звіт по фінансовій стабільності, згідно якому об`єм списань по "плохим"долгам і активах в банках єврозони в поточному році може вирости на 90 мільярдів євро, а в 2010 році може скласти 105 мільярдів євро або навіть більше, враховуючи суверенні ризики, що "збільшилися, і можливі опосередковані ефекти фіскальної консолідації". Коментарі ЕЦБ різко підігріли інтерес інвесторів до вкладень в золото як актив-притулок, вважає старший віце-президент MKS Finance SA Афшин Набаві (Afshin Nabavi), думка якого наводить інтернет-видання The Wall Street Journal. "Ми як і раніше спостерігаємо покупки золото, викликане інвестиційним попитом", - відзначає Набаві. Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним серйозним коливанням акціям компаній. В більшості випадків золото в період нестабільності в глобальній економіці допомагає інвесторам не лише зберегти вільні грошові кошти, але і примножити їх.