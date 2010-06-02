Криза не мала серйозного впливу на військові витрати

Світова фінансова криза не мала серйозного впливу на глобальний рівень військових витрат.

Такого висновку дійшли експерти Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (СІПРІ) в опублікованій сьогодні щорічній доповіді за 2010 р. Минулого року ці витрати зросли порівняно з 2008 р. на 5,9%, а порівняо з 2000 р. - на 49%, передає ПРАЙМ-ТАСС.

У США в абсолютному обрахунку витрати на сферу озброєнь зросли на 47 млрд. дол. і склали 54% від загального світового зростання. З країн, чия статистика виявилася доступною, 65% збільшили військові асигнування. Найбільші показники зростання відмічені в Азії та Океанії - 8,9%.

Керівник відділу військових витрат СІПРІ Сем ПЕРЛО-ФРІМЕН, зазначає, що минулого року "багато країн підвищили рівень державного витрачання коштів як спосіб боротьби з рецесією. Не на те, що далеко не завжди витрати на військові потреби є серйозною частиною пакетів заходів економічного стимулювання, вони не зазнавали скорочень".

У 2009 р. в світі проводилося 54 миротворчі операції, відомі на сьогодні витрати на них склали 9,1 млрд. дол. У них було задіяно рекордне число особового складу - 219 тис. 278 чоловік (89% військових і 11% цивільних осіб), що означає 16-процентне зростання, порівняно з 2008 р. Це пояснюється збільшенням уже діючих на сьогодні контингентів, насамперед, в Афганістані.

СІПРІ оцінює світові ядерні арсенали в 8100 одиниць оперативних боєголовок, які знаходяться на озброєнні 8 ядерних держав - США, Росії, Китаю, Великобританії, Франції, Індії, Пакистану та Ізраїлю. З них близько 2 тис. знаходяться в стані повної боєготовності з можливістю запуску в межах кількох хвилин. Незважаючи на ряд невдач, глобальні зусилля щодо скорочення запасів ядерних озброєнь минулого року експерти СІПР в цілому характеризують як успішні.

У десятку країн з найвищими військовими витратами в 2009 р. в розрахунку за поточними цінами входять (у млрд. долл): США - 661, Китай - 100 (оцінка СІПРІ), Франція - 63,9, Великобританія - 58,3, Росія - 53,3 (оцінка СІПРІ), Японія - 51,8, Німеччина - 45,6, Саудівська Аравія - 41,3, Індія - 36,3, Італія - 35,8.