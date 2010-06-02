Міжбанк: котирування по долару пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань – 7,9310/7,9450 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2546/0,2552 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,7025/9,7230 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2242/1,2244 дол./євро (вівторок, 1 червня, - 1,2203/1,2205 дол./євро).

У вівторок, 1 червня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою американської валюти по курсу 7,9250 грн./дол.