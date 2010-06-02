Тігіпко: «Ми повинні переконати МВФ в прибутковій частині бюджету"

Уряд України продовжує вживати заходам для збільшення прибуткової частини державного бюджету, що дозволить продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що, зокрема, збільшенню прибуткової частини сприятиме новий закон про проведення держзакупівель, прийнятий Верховною Радою 1 червня ц.р.

За словами С.Тігіпко, робота над меморандумом щодо співпраці з МВФ за новою програмою продовжується. «Ми повинні переконати МВФ в прибутковій частині (держбюджету – УНІАН)», – сказав він.

Також С.Тігіпко повідомив, що зараз проводиться детальне вивчення фінансової ситуації в НАК «Нафтогаз України».

«Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджений, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він відзначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначений. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти тільки рада директорів МВФ», – сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.