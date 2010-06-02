У банках Кіпру в квітні був різкий стрибок депозитів з-за кордону

Кіпрські банки зареєстрували в квітні різкий стрибок депозитів з-за кордону. Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету Financial Mirror, це відбулося. головним чином, за рахунок фінансових вливань з Росії, України та інших країн СНД. У квітні депозити резидентів цих держав в банках Республіки Кіпр зросли на 638 млн. євро і досягли в цілому 18 млрд євро.

Був відзначений також значний приплив капіталу з Греції, яка потерпає від гострої фінансової кризи. За даними щомісячного кредитово-валютного огляду Центробанку Кіпру, греки перевели на острів у квітні 576 млн. євро. Всього з січня нинішнього року з Греції на Кіпр надійшло 1,5 млрд євро із загальної суми 8 млрд євро, яку греки вивели зі своєї країни.

У цілому в квітні депозити в кіпрських банках зросли на 1,43 млрд євро - до 62,26 млрд євро. На думку Центробанку, це свідчить про довіру в світі до банківської системи Кіпру.