Кабмін планує щороку гасити 20% ПДВ-облігацій

Уряд планує щороку гасити 20% ПДВ-облігацій, випущених для відшкодування заборгованості з податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Передбачається, що папери (ПДВ-облігації – УНІАН) будуть випущені на п`ять років, і щороку п`яту частину ми гаситимемо повністю», – сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що на сьогодні немає можливості встановити дохідність облігацій вище 5,5%. Проте, за словами віце-прем`єра, якщо облігації масово не реалізовуватимуться, дисконт може збільшитися.

«Дисконт, якщо всі зараз почнуть продавати ці папери на ринку, може бути й більшим. Якщо не поспішатимуть, потримають вказані цінні папери і не будуть всі випускати на ринок, то дисконт значно скоротиться», – сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики, які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.

Як заявив 26 травня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави щодо виплат. Дисконт планується на рівні не більше 10%.