Кредити МВФ не є життєво необхідними для України

На сьогодні кредити Міжнародного валютного фонду не є для України життєво необхідними.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, президент Центру антикризових досліджень Ярослав ЖАЛИЛО сьогодні під час прес-конференції.

"На сьогодні гроші МВФ Україні потрібні, але не критично. Україні критичніше необхідно провести реформаторські перетворення, які б забезпечували фінансове зростання", - зазначив він. Проте, в той же час, економічна ситуація в країні доки далека від стабільності.

На думку Я. ЖАЛИЛА, Україні необхідно реалізувати власну програму реформ, не прив'язуючись до зобов'язань перед МВФ, і тоді апелювати до отримання такого страхового кредиту, спираючись на реалізацію програми. Експерт також сказав, що кредити МВФ не спрямовані на відновлення зростання економіки країни. "Тому я б на сьогодні не звинувачував уряд в тому, що він не намагається щосили отримати кредит МВФ", - сказав Я.ЖАЛИЛО.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 року. Проте, процес переговорів затягується.

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня заявив, що Україна виконала усі умови для продовження співпраці з МВФ, які можна було виконати на етапі підписання нової програми. За його словами, згідно з вимогами МВФ, ухвалений закон про підвищення акцизів, затверджений фінплан НАК "Нафтогаз України" з дефіцитом дещо більше 6 млрд. грн. і головне - прийнятий бюджет з дефіцитом 5,3%.

Також він заявив, що переконав МВФ у тому, що уряд повинен і виконуватиме закони про держбюджет і за підсумками 2010 року дефіцит бюджету складе 5,3% ВВП.

Раніше Україна планувала отримати перший транш за новою програмою співпраці з МВФ вже у червні.