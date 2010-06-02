Міжбанк: долар подорожчав

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9310/7,9450 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 7,9270/7,9320 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9310/7,9375 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2546/0,2552 грн./рубль, до 12:00 ціни впали - 0,2542/0,2543 грн./рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2543/0,2545 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 31,175 рублів за долар (- 0,125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2190/1,2270 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7025/9,7230 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,6760/9,6860 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися до 9,6960/9,7080 грн./євро.