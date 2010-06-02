Наступного тижня в Україну прибуде представник МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявляє, що наступного тижня в Україну прибуде його радник для оцінки економічної ситуації в державі.

Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це Д.СТРОСС-КАН заявив під час телефонної розмови з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Сторони обговорили подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом у контексті підготовки нової програми співробітництва.