Наступного тижня в Україну прибуде представник МВФ
21:31, 02 червня 2010Фінанси
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Для оцінки економічної ситуації
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН заявляє, що наступного тижня в Україну прибуде його радник для оцінки економічної ситуації в державі.
Як повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це Д.СТРОСС-КАН заявив під час телефонної розмови з В.ЯНУКОВИЧЕМ.
Сторони обговорили подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом у контексті підготовки нової програми співробітництва.
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