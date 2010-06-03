Держборг США досяг рекордних 13 трлн. доларів

Державний борг США досяг рекордного розміру і на початок червня 2010 року перевищує 13 трильйонів доларів.

Такі дані оприлюднено на сайті американського міністерства фінансів, передає Лента.ру.

The Washington Times відзначає, що тепер "борг" кожного громадянина США становить 42 тисячі доларів.

Як повідомляє CBS News, Барак ОБАМА прокоментував ситуацію під час свого виступу в Піттсбурзі. Президент заявив, що його адміністрація не вина в утворенні такого великого національного боргу, оскільки він вступив на посаду у розпал кризи, коли внаслідок економічного спаду в бюджеті країни утворилася діра у три трильйони доларів.

Як наголошується, Б.ОБАМА не називав ім`я Джорджа БУША, проте дав зрозуміти, що збільшення держборгу є наслідком політики, яку проводила адміністрація його попередника.

CBS News нагадує, що за вісім років перебування при владі Дж.БУША національний борг США зріс на 4,9 трильйона доларів.

У лютому 2010 року Б.ОБАМА підписав документ, що збільшує припустимий ліміт для державного боргу до 14,3 трильйонів доларів (раніше він становив 12,4 трильйони доларів).