Кабмін сподівається збалансувати доходи і видатки держбюджету
11:10, 03 червня 2010Фінанси
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Наступного року...
Кабінет міністрів України розраховує, що вже з наступного року буде збалансовано доходи та видатки державного бюджету.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час розгляду президентського законопроекту про засади внутрішньої та зовнішньої політики України.
Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, уряд уже з наступного року розраховує спрямовувати доходи від приватизації в інвестиційну складову української економіки.
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