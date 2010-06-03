Кабмін сподівається збалансувати доходи і видатки держбюджету

Кабінет міністрів України розраховує, що вже з наступного року буде збалансовано доходи та видатки державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Верховній Раді заявив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час розгляду президентського законопроекту про засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, уряд уже з наступного року розраховує спрямовувати доходи від приватизації в інвестиційну складову української економіки.