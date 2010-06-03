Міжбанк на 12.00: долар дещо виріс

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9240/7,9310 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9280/7,9315 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2561/0,2564 грн./рубль, до 12:00 звузився спред – 0,2562/0,2563 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,9101 руб./дол. (-0,2649).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2282/1,2284 дол./євро, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7375/9,7485 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 9,7465/9,7545 грн./євро.