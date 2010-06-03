Пинзеник: дії влади протилежні задекларованим у Програмі реформ

Представлена п`ятирічна Програма економічних реформ - в цілому добротний професійний документ, здатний вивести країну з тупикової ситуації, дати поштовх економічному розвитку і підвищенню рівня життя наших громадян.

Так прокоментував Програму економічних реформ на 2010-2014 рр. екс-міністр фінансів, голова Українського фонду підтримки реформ Віктор ПИНЗЕНИК, сказано в переданому УНІАН повідомленні прес-служби.

При цьому В. ПИНЗЕНИК зазначив: "Виникає єдине, але ключове в умовах України питання: чи "Читали документ в уряді, чи є у цієї програми замовник (споживач), чи є політичний запит на запропоновані реформи"?. Відповідь на це питання легко знайти в діях, які декларувала, декларує, а головне, робить нинішня влада. Тому що вони діаметрально протилежні до тих, які закладені в Програмі".

Яскравим прикладом цього екс-міністр називає Державний бюджет на 2010 рік. Програма реформ передбачає скорочення дефіциту бюджету в поточному році до 5,3% ВВП з тим, щоб при щорічному скороченні його на 1% довести дефіцит до рівня 2% ВВП в 2013-2014 рр.

Водночас, за підрахунками В. ПИНЗЕНИКА, реальний дефіцит бюджету- 2010 складає майже 16% ВВП. Саме така сума дефіциту "набігає" поряд з офіційною цифрою бюджету в 57,7 млрд. грн., враховуючи витрати на рекапіталізацію банків, дотацію на газ, суми завищених прибутків бюджету і так далі.

"Складається враження, що підготовлений документ має єдине призначення - Міжнародний валютний фонд, можливість отримання коштів від нього. Тому що за умови відсутності політичного запиту на зміни, правильні наміри так і залишаються на папері, а п`ятирічка реформ помре, так і не народившись - перетвориться на утопію", - резюмував В. ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, реалізовуватиметься у три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. та 2013-2014 рр.