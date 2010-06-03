Український страховий ринок скоротився на 35% - до 3 млрд.грн.

Страхові компанії України за підсумками січня-березня 2010 року, за попередніми даними, скоротили збір страхових премій на 34,8%, або 1,6 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 3 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) з посиланням на виступ президента ЛСОУ Наталії ГУДИМИ на засіданні президії Ліги 2 червня в Києві.

Вона також відзначила, що український ринок страхування життя за підсумками першого кварталу цього року покаже незначне падіння – менше 2%, і платежі лайфових страховиків становитимуть близько 180 млн. грн.

Також повідомляється, що Президіум ЛСОУ на засіданні підтвердив думку, що проект розпорядження Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) «Про затвердження вимог до організації функціонування системи управління ризиками у страховика» вимагає доопрацювання, і ухвалив рішення надіслати відповідний лист до комісії й створити робочу групу з питань введення в дію такого проекту.

На думку членів президії ЛСОУ, в даному проекті багато питань не регулюється, відсутні моделі функціонування системи управління ризиками, і проект є декларативним і не доопрацьованим.

Страховики також відзначили, що не можна зрозуміти, як проводитиметься контроль з боку Держфінпослуг з виконання умов проекту розпорядження.

Члени Ліги також вважають, що на підставі запропонованого проекту страховики не зможуть побудувати задовільну і ефективну систему управління ризиками, оскільки проект містить поверхневі правила організації та функціонування такої системи, що мають неоднозначні тлумачення.

Також президент ЛСОУ зазначила, що за підсумками її зустрічі з головою Держфінпослуг Василем ВОЛГОЮ було досягнуто домовленість провести 7 червня 2010 року зустріч Держфінпослуг з учасниками страхового ринку.

Під час засідання президії ЛСОУ його члени домовилися підготувати питання, що цікавили їх, до Держфінпослуг і направити їх до комісії для попереднього ознайомлення.

Разом з тим, члени президії ЛСОУ одностайно ухвалили рішення прийняти до її складу приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО Україна Життя» (м. Київ).