Український страховий ринок скоротився на 35%

15:22, 03 червня 2010
Фінанси
0

До 3 млрд.грн.

Страхові компанії України за підсумками січня-березня 2010 року, за попередніми даними, скоротили збір страхових премій на 34,8%, або 1,6 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 3 млрд. грн.
Про це сказано у повідомленні Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) з посиланням на виступ президента ЛСОУ Наталії ГУДИМИ на засіданні президії Ліги 2 червня у Києві.
Вона також зазначила, що український ринок страхування життя за підсумками першого кварталу поточного року покаже незначне падіння - менше 2%, і платежі лайфових страховиків складуть близько 180 млн. грн.
Також повідомляють, що Президія ЛСОУ на засіданні підтвердила думку, що проект розпорядження Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) "Про затвердження вимог до організації функціонування системи управління ризиками у страховика" вимагає доопрацювання і прийнято рішення надіслати відповідний лист в комісію, і створити робочу групу з питань введення в дію такого проекта.
На думку членів президії ЛСОУ, у цьому проекті багато питань не регулюється, відсутні моделі функціонування системи управління ризиками, і проект є декларативним і не доопрацьованим.
Страховики також наголосили, що не можна зрозуміти, як проводитиметься контроль з боку Держфінпослуг з виконання умов проекту розпорядження.
Члени Ліги також вважають що на підставі запропонованого проекту страховики не зможуть побудувати задовільну і ефективну систему управління ризиками, оскільки проект містить поверхневі правила організації і функціонування такої системи, які мають неоднозначні тлумачення.
Окрім іншого, президент ЛСОУ зазначила, що за підсумками її зустрічі з главою Держфінпослуг Василем ВОЛГОЮ домовилися провести 7 червня 2010 року зустріч Держфінпослуг з учасниками страхового ринку.

Під час засідання президії ЛСОУ його члени домовилися підготувати питання, що цікавлять їх, до Держфінпослуг і скерувати їх в комісію для попереднього ознайомлення.
Водночас, члени президії ЛСОУ одноголосно прийняли рішення прийняти до її складу Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО Україна Життя" (м. Київ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter