Український страховий ринок скоротився на 35%

Страхові компанії України за підсумками січня-березня 2010 року, за попередніми даними, скоротили збір страхових премій на 34,8%, або 1,6 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 3 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні Ліги страхових організацій України (ЛСОУ) з посиланням на виступ президента ЛСОУ Наталії ГУДИМИ на засіданні президії Ліги 2 червня у Києві.

Вона також зазначила, що український ринок страхування життя за підсумками першого кварталу поточного року покаже незначне падіння - менше 2%, і платежі лайфових страховиків складуть близько 180 млн. грн.

Також повідомляють, що Президія ЛСОУ на засіданні підтвердила думку, що проект розпорядження Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) "Про затвердження вимог до організації функціонування системи управління ризиками у страховика" вимагає доопрацювання і прийнято рішення надіслати відповідний лист в комісію, і створити робочу групу з питань введення в дію такого проекта.

На думку членів президії ЛСОУ, у цьому проекті багато питань не регулюється, відсутні моделі функціонування системи управління ризиками, і проект є декларативним і не доопрацьованим.

Страховики також наголосили, що не можна зрозуміти, як проводитиметься контроль з боку Держфінпослуг з виконання умов проекту розпорядження.

Члени Ліги також вважають що на підставі запропонованого проекту страховики не зможуть побудувати задовільну і ефективну систему управління ризиками, оскільки проект містить поверхневі правила організації і функціонування такої системи, які мають неоднозначні тлумачення.

Окрім іншого, президент ЛСОУ зазначила, що за підсумками її зустрічі з главою Держфінпослуг Василем ВОЛГОЮ домовилися провести 7 червня 2010 року зустріч Держфінпослуг з учасниками страхового ринку.

Під час засідання президії ЛСОУ його члени домовилися підготувати питання, що цікавлять їх, до Держфінпослуг і скерувати їх в комісію для попереднього ознайомлення.

Водночас, члени президії ЛСОУ одноголосно прийняли рішення прийняти до її складу Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГО Україна Життя" (м. Київ).