Міжбанк: долар трохи знизився

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9240/7,9310 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9280/7,9315 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9265/7,9315 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:45 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9250/7,9256.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2561/0,2564 грн./рубль до 12:00 звузився спред - 0,2562/0,2563 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2558/0,2559 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і склав 31,0299 рубля за долар (- 0,1451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2230/1,2325 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7375/9,7485 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,7465/9,7545 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 9,7070/9,7175 грн./євро.