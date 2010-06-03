Королевська пропонує ввести контроль за доходами чиновників

Контроль за витратами і прибутками необхідно починати з чиновників, а вже потім розповсюдити цю систему на усіх громадян.

Таку думку висловила глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи положення про введення системи непрямого контролю за витратами платника податків у новому Податковому кодексі, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

"Пропоную на початковому етапі ввести систему контролю за прибутками і витратами виключно для держслужбовців - адже саме на них доводиться левова частка "тіньових прибутків". Якщо нинішня команда зуміє навести порядок серед "слуг народу" і система запрацює, то тоді можна вводити її для усіх без винятку громадян України. Якщо ж цього не зробити, країну чекає ще більший соціальний розкол по лінії "багаті - бідні", - заявила Н. КОРОЛЕВСЬКА.

За словами глави парламентського комітету, якщо уряд введе подібну систему в Україні, то вона діятиме лише для звичайних людей - для тих, хто живе від зарплати до зарплати. "Чиновники, депутати, представники правоохоронних органів, податківці навряд чи на практиці потраплять під дію цих норм. Поки в країні існує нинішня корумпована система, контроль за їх витратами буде лише формальним", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", яку схвалив Комітет з економічних реформ при Президентові України, передбачає доопрацювання і прийняття нового Податкового кодексу до кінця 2010 р.