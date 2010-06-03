Янукович вимагає прийняти Податковий кодекс у цьому році
17:07, 03 червня 2010Фінанси
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Треба реформувати систему
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає прийняття Податкового кодексу цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці "Україна".
В. ЯНУКОВИЧ підкреслив необхідність реформування вітчизняної податкової системи.
"Я вимагатиму якнайшвидшого реформування вітчизняної податкової системи. Вона є однією з найбільш складних і непрозорих у світі. Ставлю перед усіма амбітне завдання - у наступний, 2011 рік, увійти з новим Податковим кодексом", - сказав Президент.
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