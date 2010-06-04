Міжбанк: котирування становлять - 7,9215/7,9310 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9215/7,9310 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2550/54, котирування з євро-гривні пішли вниз – 9,6490/9,6625. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впав – 1,2181/83 (четвер - 1,2282/84).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею і продажем американської валюти за курсом – 7,9250/7,9256.