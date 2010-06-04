Міжбанк: котирування склали 7,9245/7,9320 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9215/7,9310, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9245/7,9320 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2550/0,2554, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2556/0,2559. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 31,0199 (-0,0100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2181/1,2183, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 9,6490/9,6625, на 12:00 ціни пішли вгору - 9,6660/9,6790.