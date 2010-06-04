Тігіпко впевнений, що Україна домовиться з МВФ

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО впевнений, що Україна домовиться з Міжнародним валютним фондом про укладення нової програми співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді.

«Я впевнений, що ця програма буде», - заявив віце-прем`єр.

С.ТІГІПКО також повідомив, що наступного тижня до України прибуде місія МВФ для подальшого обговорення умов співпраці.

При цьому він зазначив, що підхід МВФ щодо надання кредиту дещо змінився і зараз сума кредитних коштів, яка може бути використана для покриття дефіциту бюджету, буде істотно зменшена, і основна частина кредиту йтиме на поповнення валютних резервів Національного банку України.

«Вони (кошти кредиту) не будуть проїдені, а підуть на валютні резерви Національного банку», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально інформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило агентству, що велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні в продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співбесідник агентства.

2 червня С.ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити дохідну частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти лише рада директорів МВФ», – сказав він.