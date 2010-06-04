Тігіпко: «Надра» має реструктуризувати борг на 7 років

Для того, щоб держава увійшла до банку "Надра", його зовнішня заборгованість має бути реструктуризована, мінімум, на 7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

"Якщо уряд входитиме туди (у банк "Надра" - УНІАН), то нам треба, щоб уся зовнішня заборгованість була реструктуризована, мінімум, на 7 років. Таку ж реструктуризацію для цього банку провів Національний банк України" - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, сума зовнішньої заборгованості банку "Надра" складає близько 900 млн. дол.

За оцінками Нацбанку України, для стабілізації роботи банку "Надра" потрібно 10 млрд. грн. Ці кошти у капітал банку готові надати на паритетних умовах приватний інвестор, яким виступає власник Group DF Дмитро ФІРТАШ, і уряд України. При цьому передбачають, що державі належатиме контрольний пакет (50% + 1 акція) у цій кредитно-фінансовій установі.

За інформацією банку "Надра", процес його рекапіталізації за участю держави і приватного інвестора планують завершити до кінця червня поточного року.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку складали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 24,184 млрд. грн., зобов`язання - 24,601 млрд. грн., власний капітал - 479,059 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн..

У першому кварталі 2010 року банк "Надра" отримав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку "Надра" введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.