Валові міжнародні резерви НБУ зросли до 27 млрд. дол.

Валові міжнародні резерви Національного банку України у травні 2010 року, за оперативними даними, виросли на 1,3% - до 26 млрд. 705,7 млн. дол.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) за травень 2010 року склав 9 млрд. 664,1 млн. дол. При цьому сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць склало 1 млрд. 050,5 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками травня склав 2 млрд. 828,4 млн. дол., у т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, - 1 млрд. 399,7 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, - 1 млрд. 428,7 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зменшилися на 65,3 млн. дол. і на 31 травня 2010 року склали 14 млрд. 636 млн. дол.

Також повідомляють, що у квітні 2010 року приріст реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) гривні щодо грудня 2009 року склав 4,6%. За даними НБУ, це було обумовлено як перевищенням інфляції в Україні її зваженого показника по країнах - основних торговельних партнерах (на 2,2 п.п.), так і посиленням номінального ефективного обмінного курсу гривні (на 2,4%). Останнє сталося унаслідок зміцнення гривні щодо ряду вільно конвертованих валют, включаючи долар, євро, японську ієну і т.п.