В Україні грошова маса збільшилася на 2,1%

В Україні у травні 2010 року грошова маса збільшилася на 2,1% (з початку року - на 7%) - до 521,5 млрд. грн., а монетарна база - на 1,6% (з початку року - на 4,2%) - до 203,2 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

При цьому регулювальник зазначає, що збільшення грошової пропозиції у травні відбувалося головним чином через здійснення Нацбанком операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському ринку.

За даними Нацбанку, загальний обсяг депозитів у травні збільшився на 2,4% (з початку року - на 9,2%) - до 358 млрд. грн. Зокрема, темпи приросту депозитів юридичних осіб у травні склали 4,2% (з початку року - 6,4%) - до 123,8 млрд. грн., обсяг депозитів населення збільшився на 1,5% (з початку року - на 10,8%) - до 234,3 млрд. грн. При цьому приріст депозитів населення в національній валюті (17,9%) більш ніж утричі перевищує відповідний показник коштів в іноземній валюті (4,6%).

Обсяг операцій з мобілізації НБУ коштів банків у травні склав 17,6 млрд. грн., обсяг операцій з рефінансування банків - 24,2 млн. грн. (з початку року - 99 млрд. грн. і 3,84 млрд. грн. відповідно).

Зростання ліквідності банків у травні певним чином стримували також за рахунок проведення Нацбанком операцій з двостороннього котирування державних облігацій України, у межах яких було продано державних облігацій за номінальною вартістю на суму 1,4 млрд. грн. (з початку року - на 7,5 млрд. грн.) і придбано на суму 0,4 млрд. грн. (з початку року - на 2,7 млрд. грн.).

Кошти уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України у травні скоротилися на 13,2% - до 5,5 млрд. грн..

У НБУ нагадали, що з 1 травня 2010 року банки повинні формувати увесь обсяг обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (до цього на окремому рахунку банки формували 50% від суми обов'язкових резервів, сформованих за попередній звітний період резервування).

Загальний обсяг обов'язкових резервів, сформованих банками в травні і перерахованих на окремий рахунок в Нацбанку України, склав майже 9 млрд. грн. Обсяг коррахунків банків у травні знизився на 16,1% (з початку року - на 1,7%) - до 17,1 млрд. грн.

За даними НБУ, середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 15,6% у квітні до 14,6% у травні, а в іноземній валюті - з 11,5% до 10,8% відповідно. Середньозважена вартість депозитів у гривні за цей період зменшилася з 13,1% до 11%, а в іноземній валюті - з 8,3% до 8,1%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка за договорами у травні залишилася без змін - 2,6% річних за незначного зниження вартості кредитів овернайт - до 1,3% з 1,4% в квітні 2010 року.

"Позитивні тенденції, які відбулися на грошово-кредитному ринку, поки що не привели до активізації процесів кредитування: загальний обсяг залишків кредитних вкладень у травні зменшився на 0,2% (з початку року - на 2,9%) - до 696,6 млрд. грн. Така динаміка кредитів у травні була зумовлена зменшенням кредитів, наданих населенню (на 1%), тоді як обсяг кредитів, наданих юрособам, збільшився на 0,2% (у тому числі в національній валюті - на 1,2%) ", - сказано у повідомленні.