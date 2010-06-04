У травні НБУ викупив ОВДП на 240 млн. грн.

У травні Національний банк України викупив (за номінальною вартістю без урахування операцій з двостороннього котирування) облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 240 млн. грн., з початку року - на 26,5 млрд. грн.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до державного бюджету України в травні надійшли кошти на загальну суму 2,803 млрд. грн. (з початку року - 20,870 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення урядових паперів (з урахуванням ОВДП, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 27,260 млрд. грн. У травні випуск ОВДП з метою рекапіталізації не здійснювали.

Середньозважена прибутковість ОВДП за результатами проведення аукціонів первинного розміщення у травні складала 11,88% річних (з початку року - 15,49% річних).

Погашення і виплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року склав 11,593 млрд. грн., у тому числі основний борг - 7,817 млрд. грн., виплата доходу - 3,775 млрд. грн.