Міжбанк: євро продовжив падіння

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9215/7,9310 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9245/7,9320 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9260/7,9295 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9250 грн./дол., а також з купівлею євро за курсом 9,60 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2550/0,2554 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2556/0,2559 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2553/0,2555 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,14 рублів за долар (+0,1101).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2181/1,2183 дол./євро, а до 15:00 впали до 1,2046/1,2048 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6490/9,6625 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,6660/9,6790 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 9,5830/9,5900 грн./євро.