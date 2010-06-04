Мінфін 8 червня проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 8 червня 2010 року проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це сказано у повідомленні Мінфіну, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 22 вересня 2010 року, 16 лютого 2011 року, 21 березня 2012 року, 4 вересня 2013 року, 28 січня 2015 року.

Кошти, отримані від продажу ОВДП з терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляли, за інформацією Національного банку України, на первинних аукціонах з розміщення ОВДП до державного бюджету України у травні надійшло коштів на загальну суму 2,803 млрд. грн. (з початку року - 20,870 млрд. грн.).

Усього з початку 2010 року Міністерство фінансів здійснило розміщення урядових паперів (з урахуванням ОВДП, випущених з метою докапіталізації) на загальну суму 27,260 млрд. грн. У травні випуск ОВДП з метою рекапіталізації не здійснювали.

Середньозважена прибутковість ОВДП за результатами проведення аукціонів первинного розміщення у травні складала 11,88% річних (з початку року - 15,49% річних).