Підвищення комунальних тарифів у Києві - безпідставне

Антимонопольний комітет України вважає, що підстави для підвищення комунальних тарифів в місті Києві відсутні, а діючі тарифи не мають належного економічного обгрунтування.

Про це повідомляє офіційний сайт АМКУ.

За висновками Антимонопольного комітету, Київська міськдержадміністрація, приймаючи рішення про підвищення тарифів з 1 липня, порушила процедуру їх встановлення і норми Закону України "Про житлово-комунальні послуги", оскільки перед прийняттям розпорядження не було оприлюднено обгрунтування таких змін.

Проте, зазначають в Комітеті, КМДА досі не визначила виконавців послуг з централізованого опалювання і постачання гарячою водою, що робить механізми введення тарифів ще більш непрозорими, робить неможливим проведення перерахунку зі споживачами за ненадані або неякісні комунальні послуги.

АМКУ зазначає, що з листопада 2008 року не мінялися ціни на природний газ для населення, що могло б стати причиною для перегляду тарифів.

"Антимонопольний комітет вимушений констатувати, що бездіяльність київської влади і відповідних муніципальних служб, які не можуть забезпечити нормальне функціонування житлово-комунальної сфери, у черговий раз призводить до перекладання усіх прорахунків на плечі споживачів", - сказав голова АМКУ Олексій КОСТУСЄВ.

За його словами, замість здійснення ефективних заходів зі збереження і раціонального використання ресурсів, влада у котрий раз вибирає найпростіший шлях систематичного необгрунтованого підвищення тарифів, що є неприпустимим.

О. КОСТУСЄВ аопідомив, що АМКУ має намір завершити розслідування із цього приводу і прийняти рішення, покликане захистити вимоги конкурентного законодавства та інтересів споживачів.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня муніципальна газета "Хрещатик" оприлюднила розпорядження КМДА від 31 травня № 392, згідно з яким у Києві з 1 липня тариф на гарячу воду зросте порівняно з нинішнім на 29%, на опалення - на 41%.

2 червня мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що оприлюднені тарифи на тепло і гарячу воду, які передбачають ввести з 1 липня, ще можуть коригуватися. Він сказав, що розпорядження КМДА від 31 травня № 392 було оприлюднене з метою його обговорення з громадськими інститутами і отримання експертної оцінки профільних урядових структур.