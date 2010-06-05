Якщо євро не стабілізується, криза буде важчою за 2008 р.

Президент РФ Дмитро Медведєв розраховує на те, що Європі удасться стабілізувати ситуацію зі своєю валютою, оскільки інакше це загрожує кризою, яка буде важча, ніж криза 2008 років, передає РІА Новості. "Зараз головне, аби наші європейські партнери змогли стабілізувати ситуацію, аби той стабілізаційний пакет, який був прийнятий в результаті задоволений складних консультацій, я сподіваюся, що цей пакет спрацює, і загальна ситуація в єврозоні буде абсолютно стабільною", - сказав Медведєв на прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером ФРН.

"Це потрібно і для самої єврозони, це потрібно для партнерів єврозони, таких, як Російська Федерація, це потрібно для світової фінансової системи, тому що, якщо зараз зі світової системи фінансів висмикнути цю ніжку у вигляді євро, я боюся, будуть наслідки гірше початку кризи в 2008 році", - сказав він, додавши, що, як і раніше вважає євро "дуже хорошим винаходом". Євро в даний час торгується до долара в мінімальної за 4 роки відмітки. Аналітики відзначають, що євро може продемонструвати падіння вартості по відношенню до долара за підсумками другого тижня підряд на тлі побоювань, що боргова криза в Європі приведе до уповільнення економічного зростання в регіоні. Крім того, тиск на єдину для 16 країн Європи валюту надав прагнення інвесторів уникнути риски. Учасники валютного ринку виводять активи з акцій і євро в надійніші долар і американські державні облігації (US Treasuries) на тлі публікації аналітиків даних, що не виправдали чекання, по ринку праці США за травень. "У нас дійсно дуже серйозні торгівельні стосунки з ЄС, окремими державами, багато наших людей свої накопичення тримають в євро. Нам не байдужа доля цього європейського винаходу. Мені до речі здається, що це хороший винахід, не дивлячись на ту кризу, яка зараз сталася", - сказав Медведєв. "Але не євро породило кризу, ми знаємо, як це сталося, з яких причин, нині вже немає жодного сенсу робити розбір польотів ", - вважає він.

Він відзначив, що раніше всі з напругою стежили за доларом, нині стежать за євро. "Система світових резервних валют недосконала, вона повинна розвиватися. На мій погляд, повинні з`являтися і нові резервні валюти, але ті, що маємо, також повинні бути міцними і стабільними", - заявив він. "Ми зацікавлені в нормальному курсі долара, стабільному і передбаченому. Те ж саме я можу сказати про курс євро. І сподіваюся, що світова фінансова система знайде найкращий вихід з цієї ситуації", - сказав глава російської держави.

Він повідомив, що ця тематика обговорюватиметься на саміті "двадцатки" в Канаді в кінці червня. "Це не лише європейська проблема або проблема взаємовідношення, скажімо, РФ і єврозони. Це міжнародна фінансова проблема, але я сподіваюся, що всі рішення, які були прийняті в масштабах Євросоюзу, це та база, що дозволить зберегти стабільність і стійкий розвиток в Євросоюзі і в зоні євро", - сказав він. "Я бажаю нашим партнерам успіхів в цій досить складній роботі", - сказав Медведев.

Президент РФ відзначив, що йому було дуже цікаво почути думку канцлера ФРН на цю тему. "Я задоволений тими роз`ясненнями, які були дані, тому що ситуація деякий час назад була досить напруженою, але зараз я упевнений, що наші колеги зможуть впоратися з тими проблемами, які існують, і все те позитивне, що було зроблене за останні роки в плані формування єдиного економічного простору і функціонування єдиної валюти не обірветься, а матиме хороші перспективи", - сказав Медведєв