Уряд може збільшити борг України за 2 роки на 313 млрд.грн.
Застерігає Пинзеник
Голова Українського фонду підтримки реформ Віктор ПИНЗЕНИК застерігає, що нинішній уряд може збільшити загальний борг України за два роки на 313 млрд. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИНЗЕНИКА, коментуючи схвалену парламентом Бюджетну резолюцію на 2011 рік, екс-міністр фінансів зауважив, що нинішній уряд вирішив “обігнати свого попередника в напрямку нарощування боргів, у створенні проблем для країни та її громадян”.
Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “документ передбачає граничний розмір прямого державного боргу на 2011 рік 40% ВВП. Що стоїть за цією цифрою? На початок 2010 року прямий та гарантований борг України складав 316,9 млрд. грн. (34,6 % ВВП), в тому числі прямий - 227 млрд. грн. (24,8% ВВП). Бюджетом на поточний рік прямий борг держави планують збільшити на 81,3 млрд. (до 308,3 млрд. грн.)”.
За словами екс-міністра фінансів, “запланована на 2011 рік планка боргу у 40% в абсолютних цифрах оцінюється в 540 млрд. грн. Якщо до цієї цифри додати передбачені законом на 2010 рік державні гарантії за кредитами на суму в 45 млрд. грн. і майже таку ж суму гарантій за бюджетною резолюцією на 2011 рік, не важко оцінити, який сукупний борговий «сюрприз» нам готують – 630 млрд. грн.”.
В.ПИНЗЕНИК наголосив: “Попередній уряд збільшив загальний борг України за 2009 рік на 127,5 млрд. грн. Нинішній вирішив перегнати свого попередника – збільшити його за 2 роки на 313 млрд. грн.”.
Це, на думку екс-міністра фінансів, є “підтвердженням того, що нинішній уряд “не збирається реагувати на наростаючі боргові загрози для країни. Як і підтвердженням того, що реальні дії влади не мають нічого спільного з декларованою програмою реформ”.
“Очевидно, в уряді не читали програми реформ Президента, а Президент України не знає, що робить його уряд”, резюмував В.ПИНЗЕНИК.