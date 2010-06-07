Уряд може збільшити борг України за 2 роки на 313 млрд.грн.

Голова Українського фонду підтримки реформ Віктор ПИНЗЕНИК застерігає, що нинішній уряд може збільшити загальний борг України за два роки на 313 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ПИНЗЕНИКА, коментуючи схвалену парламентом Бюджетну резолюцію на 2011 рік, екс-міністр фінансів зауважив, що нинішній уряд вирішив “обігнати свого попередника в напрямку нарощування боргів, у створенні проблем для країни та її громадян”.

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, “документ передбачає граничний розмір прямого державного боргу на 2011 рік 40% ВВП. Що стоїть за цією цифрою? На початок 2010 року прямий та гарантований борг України складав 316,9 млрд. грн. (34,6 % ВВП), в тому числі прямий - 227 млрд. грн. (24,8% ВВП). Бюджетом на поточний рік прямий борг держави планують збільшити на 81,3 млрд. (до 308,3 млрд. грн.)”.

За словами екс-міністра фінансів, “запланована на 2011 рік планка боргу у 40% в абсолютних цифрах оцінюється в 540 млрд. грн. Якщо до цієї цифри додати передбачені законом на 2010 рік державні гарантії за кредитами на суму в 45 млрд. грн. і майже таку ж суму гарантій за бюджетною резолюцією на 2011 рік, не важко оцінити, який сукупний борговий «сюрприз» нам готують – 630 млрд. грн.”.

В.ПИНЗЕНИК наголосив: “Попередній уряд збільшив загальний борг України за 2009 рік на 127,5 млрд. грн. Нинішній вирішив перегнати свого попередника – збільшити його за 2 роки на 313 млрд. грн.”.

Це, на думку екс-міністра фінансів, є “підтвердженням того, що нинішній уряд “не збирається реагувати на наростаючі боргові загрози для країни. Як і підтвердженням того, що реальні дії влади не мають нічого спільного з декларованою програмою реформ”.

“Очевидно, в уряді не читали програми реформ Президента, а Президент України не знає, що робить його уряд”, резюмував В.ПИНЗЕНИК.