Міжбанк: торги по долару - 7,9240/7,9310 грн./дол.
11:30, 07 червня 2010Фінанси
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Євро 9,4580/9,4695 грн.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9240/7,9310 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2494/0,2497, котирування по євро-гривні пішли вниз - 9,4580/9,4695.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,1940/1,1942 (п'ятниця - 1,2181/1,2183).
У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9250, а також з купівлею євро за курсом 9,6000.
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