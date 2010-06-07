В Україні дефляція в травні становила 0,6%

В Україні дефляція у травні 2010 р. щодо квітня становила 0,6%, з початку року (до грудня 2009 року) – 3,7%, до травня 2009 року – 8,5%, в січні–травні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 10,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у травні п.р. до травня 2009 року зросли на 9,2% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - зросли на 11,6%), зокрема на харчові продукти - на 9% (до січня-травня 2009 р. - на 11,2%), хліб і хлібопродукти - на 9,7% (9,6%), зокрема на хліб - на 9,9% (9,9%), макаронні вироби - на 4,8% (6,1%), кондитерські вироби з борошна – 12,9% (12,9%), м`ясо і м`ясопродукти - на 0,2% (1,4%), рибу і рибопродукти - на 5,6% (5,3%), молоко, сир і яйця - на 21,4% (25,2%) (зокрема на молоко - на 22,3%, сир - на 22,8%, на яйця – на 13,7%), на масло і жири – зросли на 5,9% (11,2%), зокрема на масло вершкове - зросли на 20,2%, олію соняшникову – на 11,6%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 16,1%.

Ціни на фрукти у травні п.р. до травня 2009 року зросли на 1,8% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року зросли на 1%). На овочі ціни зросли на 10,4% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року – зросли на 12,2%), зокрема на картоплю – знизилися на 0,9% (зросли на 2,8%). На цукор - зросли в 2,6 рази (у 3 рази), кондитерські вироби цукристі - на 24,6% (25,1%), безалкогольні напої – на 8,3% (12,3%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у травні 2010 року до травня 2009 року подорожчали на 30,9% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 35%), ціни на одяг і взуття зросли на 3,7% (4,7%), зокрема на одяг - на 3,6%, взуття - на 4,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у травні п.р. до травня 2009 року подорожчали на 5,7% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 5,78%), зокрема квартплата зросла на 16,6% (18,6%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 1,9% (2,4%), каналізацію - на 21,5% (23,9%), воду – 16,3% (17,8%), ціни на електроенергію і природний газ у травні не змінилися (не змінилися), на гарячу воду і опалення - зросли на 5,6% (5,4%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла у травні п.р. до травня 2009 року зросли на 2,6% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 5,3%), зокрема меблі, килими та інші види покриттів на підлогу подорожчали на 2,8% (3,9%), домашній текстиль - на 5,3% (7,8%), побутова техніка - на 1,3% (3,2%).

Вартість послуг охорони здоров`я у травні 2010 року до травня 2009 року зросла на 7,1% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 9,5%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання - на 5,6% (9,1%), амбулаторні послуги подорожчали на 9,5% (11%).

Ціни на транспорт у травні п.р. до травня 2009 року зросли на 14,3% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 15,2%), зокрема на купівлю транспортних засобів - зросли на 5,2% (5,3%), на паливо і масла – зросли на 34,5% (36,5%), транспортні послуги – зросли на 9,8% (10,7%) (пасажирський залізничний транспорт - на 10,1% (12,7%), пасажирський автодорожній транспорт - на 9,8% (10,3%).

Ціни у сфері зв`язку в травні 2010 р. знизилися на 6,5% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року – знизилися на 3,3%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксових послуг знизилася на 6,4% (знизилася на 2,9%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у травні п.р. зросли на 3,6% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року – на 5,2%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в травні п.р. на 2,1% (знизилася на 2,2%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 6,7% (зросла на 9,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 8% (10%).

Ціни у сфері освіти у травні 2010 року до травня 2009 року зросли на 14,4% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 14,5%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 5,7% (6,9%), середня освіта - на 13,9% (13,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (16,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у травні п.р. до травня 2009 року зросла на 7,4% (у січні-травні п.р. до січня-травня 2009 року - на 7,7%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція у грудні 2009 р. щодо листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).