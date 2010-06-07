Середній курс у комбанках: долар стоїть на місці

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають - по 7,96 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 6 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 2,1% відучора і сьогодні складає 9,36 грн./євро, курс продажу - на 1,9%, до 9,59 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,30-9,45 грн./євро, з продажу - в межах 9,50-9,80 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 6 червня знизився на 1,4% і сьогодні складає 0,2436 грн./рубль, продажу - на 1,3% - до 0,2542 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2340-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,8% відучора і сьогодні складає 9,39 грн./євро, продажу - на 1,9% - до 9,56 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,25-9,45 грн./євро, з продажу - в межах 9,50-9,63 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 1,2% порівняно з 6 червня і сьогодні складає 0,2459 грн./рубль, продажу - на 1% - до 0,2550 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2340-0,2490 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2520-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,97 грн., євро - 9,40/9,75 грн., рубль - 0,2050/0,2580 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,91/7,955 грн., євро - 9,35/9,75 грн., рубль - 0,2440/0,2570 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,91/7,955 грн., євро - 9,30/9,60 грн., рубль - 0,2460/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 7 червня, такий: гривні до долара США - 7,9213, до євро - 9,553088, до російського рубля - 0,25496.