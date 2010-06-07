Дефляція у травні склала 0,6%

В Україні у травні 2010 року порівняно з квітнем дефляція склала 0,6%, з початку року інфляція склала 3,7%.

Про це повідомляє сайт Державного комітету статистики.

Згідно з повідомленням, інфляція у травні 2010 року проти травня 2009 року склала 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2010 року - 10,3%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. відносно листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) - 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).