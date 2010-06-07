Ціни виробників промпродукції у травні зросли на 4,4%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції у травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року (показник до попереднього місяця) склало 4,4%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - 14,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) - 14,3%.