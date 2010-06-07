«Райффайзен Банк Аваль» збільшив УК на 582,8 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі банку, процес реєстрації збільшення статутного капіталу завершили наприкінці травня 2010 року.

Як повідомляли, акціонери "Райффайзен Банк Аваль" 23 березня на позачергових загальних зборах затвердили результати закритого (частки) розміщення акцій на 582,8 млн. грн. У рамках 25-ої емісії було розміщено 5 828 400 000 акцій банку номінальною вартістю 0,10 гривень кожна.

Ціна продажу однієї акції банку при розміщенні перевищила її номінальну вартість і склала 0,16 гривень, унаслідок чого 349,7 млн. грн. спрямовано у додатковий капітал банку.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" засноване у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку складали 54,028 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 47,023 млрд. грн., зобов'язання - 48,579 млрд. грн., власний капітал - 5,449 млрд. грн.

У I кварталі 2010 року "Райффайзен Банк Аваль" отримав прибуток у розмірі 21,987 млн. грн. У 2009 році збиток банку склав 2,019 млрд. грн.

Статутний капітал банку на кінець травня 2010 року склав 3,003 млрд. грн.

"Райффайзен Інтернешнл Банк-холдинг АГ" (Австрія) володіє 95,93% акцій "Райффайзен Банку Аваль".