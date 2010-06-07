Опозиція: президентську програму реформ виконати нереально

В опозиції позитивно оцінюють президентську Програму економічних реформ на 2010-2014 роки, проте вважають, що виконати її буде нереально.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили член Бюджетного комітету Верховної Ради Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ (НУ-НС) і глава опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ (БЮТ).

Зокрема, П. ЖЕБРІВСЬКИЙ зазначив, що кроки, передбачені програмою, не зможуть знайти підтримку усіх парламентських фракцій, що входять в коаліцію.

"Мені незрозуміло, яким чином Партія регіонів збирається ці реформи проводити. ЛИТВИН ішов з гаслом "землю як душу - не продають", і ми бачимо ринок землі в програмі реформ. Комуністи кричать скрізь, що "не дозволимо підняти ціни на газ для населення, на житлово-комунальні послуги". ЛИТВИН і комуністи кричать про те, що "не дамо збільшити пенсійний вік", а там (у програмі - УНІАН) чітко вказано що перший етап - це прирівняння пенсійного віку жінок і чоловіків до 60 років и потім поступовий перехід до 65 років», - зазначив П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

У свою чергу, С. СОБОЛЄВ сказав, що метою програми реформ є отримання коштів Міжнародного валютного фонду. "Фактично вона (програма - УНІАН) писалася не в розуміння того, що це буде реалізовано, а для того, щоб був у красивій обкладинці документ, який можна було б показати МВФ", - заявив С. СОБОЛЄВ.

При цьому він зазначив, що реалізація планів, передбачених програмою реформ, неможлива без зміни складу Верховної Ради в результаті проведення дострокових виборів.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010-2014 рік "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, реалізовуватиметься у три етапи: 2010 рік, 2011-2012 роки і 2013-2014 роки.