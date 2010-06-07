Соболєв: необхідно скоротити кількість податківців

Глава опозиційного уряду України Сергій СОБОЛЄВ (БЮТ) вважає за необхідне провести серйозне скорочення співробітників податкових органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Штат інспекторів податковою створений з метою витрушувати останнє з дрібного і середнього бізнесу, мордуючи їх постійними перевірками, замість того, щоб налагодити системну роботу з бізнесом.

Сьогоднішній штат роздутий і не виконує своїх прямих функцій", - зазначив С.СОБОЛЄВ.

Він також підкреслив, що на сьогодні з 60 тис. співробітників податкової адміністрації лише 5% зайняті веденням великих підприємств, які абезпечують 95% прямих податкових надходжень, інші займаються підприємствами малого і середнього бізнесу.