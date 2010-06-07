Ціни на золото знижуються помірно

Ціни на золото знижуються, але не так різко, як на інші сировинні активи, тому що інвестори розглядають дорогоцінний метал як надійний тил на тлі нестабільності фондових ринків, повідомляє Рейтер.

О 14.12 МСК золото торгувалося по $1.213,10 за унцію порівняно з $1.218 при закритті торгів у п'ятницю, а ф'ючерси з постачанням у серпні на Нью-йоркській товарній біржі втратили $2,90 до $1.215 за унцію.

"У п'ятницю був розпродаж акцій у США, і сьогодні вранці відреагували світові фондові ринки - сказав аналітик ВТБ Капітал Андрій Крюченков. - Є побоювання з приводу єврозони, і купівля золота як надійного вкладу підтримує ціни".

Угорщині потрібно буде скоротити витрати приблизно на 1,0-1,5 відсотка ВВП, щоб досягти цього року бюджетних орієнтирів, встановлених Міжнародним валютним фондом і Євросоюзом, але уряду також треба прискорити зростання, заявив у понеділок міністр економіки Георгі Матолші.

Курс євро до долара впав до чотирирічного мінімуму, а ціни на золото в євровалюті досягли рекордних 1.025,72 євро за унцію. З початку року курс євро до долара знизився майже на 17 відсотків, і хоча зазвичай це призводить до зниження доларових цін на золото, цей взаємозв'язок перестав діяти, тому що інвестори використовують і золото, і долар як страховку від ризику.

Запаси найбільшого у світі "золотого" ETF -фонду SPDR Gold Trust у п'ятницю знизилися до 1.286,359 тони з рекордних 1.289,839 тони днем раніше.