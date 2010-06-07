До закриття міжбанку євро подорожчало до 9,47/9,48 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9240/7,9310, до 12:00 ціни знизилися до 7,9215/7,9265. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9160/7,9220 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9210.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2494/0,2497, до 12:00 ціни знизилися до 0,2491/0,2493. До закриття ціни піднялися до 0,2497/0,2498. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,6750 (+0,5350).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,1880/1,1990. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,4580/9,4695, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 9,4580/9,4680. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні пішли вгору - 9,4740/9,4855 грн.