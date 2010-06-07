МЦПД: Основні причини травневої дефляції - сезонність

У травні, як і в квітні, одним з основних чинників, що визначили дефляцію (показник до попереднього місяця) в Україні, став чинник сезонності.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр ЖОЛУДЬ.

"Основні причини, як і минулого місяця, це зниження цін на продукти харчування, це знову-таки і цукор, овочі. Це частково пов'язано з сезонністю, частково пов'язано з тим початковим стрибком, у разі цін на цукор, на початку цього року" - сказав експерт

У той же час О. ЖОЛУДЬ зазначив, що відсутність зростання цін викликана ще і тим, що прибутки українців на сьогодні практично не збільшуються, що визначає низький споживчий попит при зростанні обсягів виробництва у ряді галузей.

"Це (дефляція в травні - УНІАН) також пов'язано з тим фактом, що доки істотного зростання прибутків немає, у той же час виробництво в сільському господарстві, за даними статистики, дещо збільшується, що стримує ціни навідміну від попередніх періодів, коли в країні був достатньо стрімкий ріст доходів», - наголосив О.ЖОЛУДЬ.

Що стосується ситуації з інфляцією в червні, то, за словами експерта, багато що залежатиме від того, коли і на скільки підвищуватимуться адміністративно регульовані тарифи.

"У Києві вже заговорили про те, що з першого числа підвищуватимуться адміністративно регульовані тарифи і є досить серйозні підстави вважати, що і інші міста до кінця цього року проводитимуть такі ж підвищення, відповідно, якщо вони почнуть їх проводити одночасно з Києвом і заявлять про це цього місяця, з початком підвищення в наступному, то природно, у наступному місяці ми матимемо не дефляцію, а інфляцію через зростання адміністративно регульованих тарифів" - сказав О.ЖОЛУДЬ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у травні 2010 року порівняно з квітнем, дефляція склала 0,6%, з початку року інфляція склала 3,7%. Інфляція у травні 2010 року проти травня 2009 року склала 8,5%, у січні-травні 2010 року проти показника аналогічного періоду 2010 року - 10,3%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція у грудні 2009 р. відносно листопада склала 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) - 12,3%. У січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція склала 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).