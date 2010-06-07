На ріст цін виробників у травні повпливали світові ринки

Прискорення зростання цін виробників у травні поточного року було зумовлене динамікою цін на світових ринках.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр ЖОЛУДЬ.

Експерт пояснив, що у розрахунку травневого показника цін виробників в основному враховували цифри контрактів, укладених ще за квітневими цінами, коли на світових ринках спостерігалося зростання цін.

"Те, за якими цінами продавали минулого місяця, значною мірою орієнтоване на контракти квітня, а в квітні на світових ринках ресурсів саме і спостерігався пік цін, відповідно, ми спостерігаємо той пік цін, який в контрактах перейшов на травень", - сказав О. ЖОЛУДЬ.

При цьому він зазначив, що, на думку експертів МЦПД, говорити про подальше прискорення зростання цін виробників немає підстав. "Водночас, ми (експерти МЦПД - УНІАН) не чекаємо подальшого істотного зростання цін виробників у частину року, що залишилася, більше того, в окремі місяці можливе падіння", - підкреслив О.ЖОЛУДЬ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції у травні 2010 року порівняно з квітнем 2010 року (показник до попереднього місяця) склав 4,4%, з початку року (показник до грудня 2009 року) - 14,9%.

Довідка УНІАН. В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 року порівняно з листопадом 2009 року склало 1%, з початку 2009 року (до грудня 2008 року) - 14,3%.