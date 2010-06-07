Євро стабілізувалося до долара, але залишається слабким

Курс євро відновився в понеділок з раніше зафіксованого мінімуму 4 років до долара США, але фінансові проблеми Угорщини нагадали інвесторам про масштаб боргових проблем Європи і зробили тиск на єдину валюту, повідомляє Рейтер.

Після зниження приблизно на 1,5 відсотка до долара у п'ятницю і продовження розпродажів на вранішніх торгах в понеділок інвестори не хочуть далі зіштовхувати курс євро вниз, хоча настрій в цілому залишається негативним, зазначають трейдери.

Слабка статистика з безробіття у США, опублікована у п'ятницю, викликала занепокоєння щодо темпів відновлення світової економіки, тоді як міністри фінансів G20 висловилися на вихідних за скорочення бюджетних дефіцитів і необхідність підтримати хистке відновлення.

Аналітики говорять, що ці події стали причиною відновлення занепокоєння з приводу того, чи зможуть периферійні країни єврозони здійснити ефективні заходи жорсткої економії, а також викликали побоювання у зв'язку зі залежністю європейських банків від економіки Угорщини.

Тим часом голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер у неділю заявив, що Угорщині не загрожує боргова криза, подібна до грецької, і додав, що поточний рівень євро не викликає у нього побоювань.

"Пара євро/долар дешевшає через ситуацію в Угорщині і поганих статданих зі США, хоча курс пари серйозно втратив за останній час і не падатиме глибше в найближчому майбутньому", - сказав аналітик валютного ринку з RBS Пол Робсон.

До 15.10 МСК курс євро до долара стабілізувався на позначці $1,1984 (плюс 0,34 відсотка), раніше опустившись до $1,1876 на торговельному майданчику EBS, що стало мінімумом з березня 2006 року.

Слабкість євро допомогла індексу американського долара відновити максимум 15 місяців на позначці 88,708 пункту, що близько до рекорду 2009 року - 89,62 пункту. До 15.10 індекс американської валюти знаходився на позначці 88,167 пункту.