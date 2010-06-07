Білорусь скоротила золотовалютні резерви на 4,2%

Золотовалютні резерви Білорусії за стандартами МВФ скоротилися за травень на 4,2% (253,4 мільйона доларів) і на 1 червня склали 5,8 мільярда доларів, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на статзвіт Національного Банку Білорусії.

У квітні ЗВР Білорусі знизилися на 0,7% (41,4 мільйонів доларів). У березні Нацбанк Білорусії отримав останній транш кредиту МВФ за програмою stand - by у 700 мільйонів доларів, що дозволило збільшити ЗВР на 8,9%. За підсумками 5 місяців, доки збереглася позитивна динаміка ЗВР, - їх приріст склав 2,5% порівняно з початком року. За 2009 рік ЗВР Білорусії за стандартами МВФ за рахунок кредитів фонду виросли на 84,5%, після скорочення на 26,8% за 2008 рік.

НББ прогнозує збільшення ЗВР за стандартами МВФ за 2010 рік на 0,5-1,8 мільярда доларів. МВФ чекає зростання ЗВР Білорусії до кінця 2010 року до 7,2 мільярдів доларів.