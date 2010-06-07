Розмір Фонду гарантування вкладів збільшився

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України у травні п.р. збільшився на 0,22%, або на 6 млн. грн., і станом на 1 червня п.р. становив 2,798 млрд. грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кількість його учасників минулого місяця збільшилася на 1 банк (учасником став «Радикал Банк» ) і на 1 червня п.р. становила 171 банк, кількість тимчасових учасників (не змінилася) – 4 банки.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам таких банків: «Іпобанк», «Дністер», «БІГ Енергія», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Українська фінансова група», «Східно-Європейський банк», «Банк регіонального розвитку», «Європейський», «Національний стандарт», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку заощаджень».

Як повідомили УНІАН у Фонді, у травні п.р. загалом виплачено гарантованих сум близько 26 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у лютому 1999 року, він є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році перевищили 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., з Держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду виплатило більш як 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти ліквідовуваних комерційних банків.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 січня 2010 року, становив 4,303 млрд. грн.